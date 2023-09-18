Путин: создаваемая в Москве прогрессивная среда опережает многие мировые столицы

По словам президента, "в городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прогрессивная и комфортная среда, создаваемая в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

"В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы", - сказал Путин. "Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", - сделал акцент он.

Глава государства отметил, что набранный высокий темп преобразований обязывает руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные и амбициозные задачи. Путин выразил уверенность в том, что управленческая команда столицы "будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития".

Президент отметил эффективную систему взаимодействия, выстроенную между мэрией Москвы, правительством РФ и федеральными органами власти. "Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна и, главное, будет достигать высоких результатов", - заключил российский лидер.