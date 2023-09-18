Собянин вступил в должность мэра Москвы

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра столицы, набрав 76,39% голосов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный мэр столицы Сергей Собянин официально вступил в должность градоначальника, принеся присягу во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье", передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - произнес Собянин слова присяги и поставил под ней подпись.

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы 8-10 сентября, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%. На выборах мэра в 2018 году явка составляла 30,9%. Тогда он набрал 70,1% голосов.