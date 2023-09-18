Песков не стал комментировать выводы спецдокладчика ООН о ситуации с правами человека в РФ

Пресс-секретарь президента России заявил, что не знаком с текстом доклада Марианы Кацаровой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать выводы спецдокладчика ООН Марианы Кацаровой о соблюдении прав человека в России.

"Я, к сожалению, пока не знаком с текстом этого доклада. Поэтому я не знаю, что имеется в виду. Наверное, там речь идет о каких-то конкретных случаях. Поэтому пока не имею возможности это прокомментировать", - отметил представитель Кремля.

Ранее о подобном докладе сообщало агентство Reuters, оно же приводило примерное его содержание. В документе утверждается, что после начала специальной военной операции в России якобы ухудшилась ситуация с соблюдением прав человека.