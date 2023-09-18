Новый посол России при Святом престоле вручил верительные грамоты Папе Римскому

Ивана Солтановский назначен на эту должность 16 мая указом президента РФ Владимира Путина

ВАТИКАН, 18 сентября. /ТАСС/. Посол России при Святом престоле Иван Солтановский вручил верительные грамоты Папе Римскому Франциску. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Сегодня утром Святой отец Франциск принял на аудиенции посла Российской Федерации при Святом престоле Ивана Солтановского по случаю вручения верительных грамот", - говорится в заявлении.

Солтановский, назначенный на эту должность 16 мая указом президента РФ Владимира Путина, сменил во главе дипломатического представительства Александра Авдеева. По совместительству он является представителем РФ при Суверенном Мальтийском ордене, древнейшем католическом ордене.

С 2015 года и до 22 ноября 2022 года Солтановский занимал пост постоянного представителя РФ при Совете Европы (СЕ) в Страсбурге (Франция). В марте прошлого года генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич было вручено уведомление о выходе России из этой организации на фоне превращения СЕ в "инструмент антироссийской политики".

Ранее сообщалось, что российское посольство при Ватикане способствует процессу обмена пленными между РФ и Украиной. Кроме того, Франциск назначил главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи своим посланником по украинскому урегулированию. В рамках этой миссии, в центре которой, как подчеркивают в Ватикане, находятся гуманитарные вопросы, католический иерарх уже побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине.

Как сообщил 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, "посланник Ватикана собирается в очередной раз приехать" и в Москве с ним готовы встречаться. В свой первый приезд в конце июня он встречался с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.