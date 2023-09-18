Эксперт считает, что США не будут рассматривать Китай как посредника для связей с Россией

Предстоящие переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И не связаны с прошедшими накануне встречами главы МИД КНР и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Предстоящие переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И не связаны с прошедшими накануне встречами главы МИД КНР и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, США не станут рассматривать Китай в качестве посредника для контактов с РФ.

Ранее стало известно, что 16-17 сентября Ван И и Салливан провели переговоры. Стороны обсудили ситуацию на Украине, тайваньский вопрос и договорились поддерживать контакты.

"Не факт, что разговор Ван И и Салливана связан с предстоящей встречей с Сергеем Лавровым. <...> Будут ли США рассматривать Китай в качестве какого-то посредника в связях с Россией - на мой взгляд, едва ли. Несомненно, что при встрече Салливана и Ван И обсуждались вопросы, связанные с РФ и украинским кризисом, но возлагать какие-то основные надежды на Китай американцы не станут, им не нужно, чтобы Пекин повышал свое значение в решении таких больших проблем", - сказал эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Кашина, с большей вероятностью встреча глав МИД России и Китая будет посвящена обсуждению международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет в октябре в КНР. Ранее сообщалось, что мероприятие может посетить российский лидер Владимир Путин.

"Дело в том, что в следующем месяце, по всей видимости, предстоит визит президента России Владимира Путина в Китай на форум "Один пояс - один путь", это будет одновременно и важнейшая двусторонняя встреча между лидерами РФ и КНР, от которой есть определенные ожидания в плане соглашений. С большей вероятностью речь пойдет об этом", - сказал аналитик.

Китайский мирный план

Эксперт отметил, что в контексте украинского кризиса Пекин уходит от посреднической роли, продвигая собственное видение урегулирования ситуации, несмотря на негативные оценки из Вашингтона. "Китай назначил своего представителя. Пекин пытается сформировать некую коалицию стран, выступающих за выход из кризиса путем заключения перемирия и последующих переговоров", - сказал он.

По мнению Кашина, Пекин продолжит сосредотачиваться на формировании коалиции стран, которые могли бы поддержать мирный план Китая. "Китай продолжит продвигать свою точку зрения и будет в большей степени делать акцент на формировании коалиции развивающихся стран, которые будут разделять точку зрения мирного плана КНР. При этом многие принципиальные аспекты этого плана остаются неприемлемыми для Запада и Украины", - заключил он.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров и Ван И 18 сентября проведут переговоры в Москве. По ее словам, состоится обмен мнениями по украинской проблеме, а также по вопросу обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.