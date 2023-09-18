Патрушев обсудил с коллегой из Монголии ситуацию в АТР и борьбу с фальсификацией истории

Стороны также подняли вопрос о совместной работе по сохранению исторической памяти

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители России и Монголии обсудили на консультациях по безопасности двустороннее сотрудничество, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и совместную борьбу с фальсификацией истории. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

"Рассмотрены перспективные направления сотрудничества двух стран по широкому кругу вопросов, включая сферу обеспечения безопасности и торгово-экономические отношения", - говорится в сообщении.

Отдельно обсуждалась совместная работа по сохранению исторической памяти и противодействию попыткам фальсификации истории.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, обсуждено взаимодействие России и Монголии на международной арене и в многосторонних форматах", - добавили в Совбезе РФ.

Консультации провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр.