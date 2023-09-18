Воробьев поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы

Губернатор Подмосковья выразил уверенность, что под руководством мэра Москвы город и дальше будет процветать

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Сергея Собянина с вступлением в должность мэра столицы и отметил тесную связь Москвы и Подмосковья в части реализации различных проектов.

"Поздравляю Сергея Собянина с вступлением в должность мэра столицы! Москва и Подмосковье тесно связаны - у нас большое количество совместных проектов, среди которых в том числе МЦД, дорожные развязки, магистрали", - написал он в своем Telegram-канале.

Воробьев выразил уверенность, что под руководством Собянина Москва и дальше будет процветать и останется примером для всех регионов страны как самый динамично развивающийся город.

"Желаю вам здоровья и успехов в руководстве, процветания нашей столице и благополучия всем москвичам", - добавил Воробьев.

В понедельник Сергей Собянин вступил в должность мэра столицы.

Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы 8-10 сентября, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%. На выборах мэра в 2018 году явка составляла 30,9%. Тогда он набрал 70,1% голосов.