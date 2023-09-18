Первое заседание Херсонской областной думы пройдет на этой неделе

В парламент региона ранее избрали 36 депутатов

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Херсонской областной думы первого созыва состоится на этой неделе, сообщил ТАСС пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"Первое заседание Херсонской областной думы пройдет уже на этой неделе", - сказал Василенко.

В российских регионах в рамках единого дня голосования с 8 по 10 сентября прошли выборы, в которых впервые приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов. В парламент региона избрали 36 депутатов.