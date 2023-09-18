Патрушев назвал отношения с Монголией одним из приоритетов внешней политики РФ в Азии

Секретарь Совбеза отметил, что в стране рассчитывают на продолжение оказания содействия монгольскими властями российским поисковым отрядам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва считает развитие отношений с Улан-Батором одним из приоритетов своей внешней политики в Азии, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром.

"Рассматриваем взаимодействие с Монголией в качестве одного из приоритетов внешней политики России на азиатском направлении", - сказал он.

Патрушев напомнил, что в 1921 году Советский Союз первым в мире признал суверенитет Монголии и на протяжении многих десятилетий оставался "единственным гарантом ее безопасности на мировой арене". Он также обратил внимание, что в критический для Монголии период лета 1939 года СССР "незамедлительно откликнулся на просьбу монгольского правительства прийти на помощь в отражении агрессии на реке Халхин-Гол" (на территорию республики вторглись японские войска).

Как отметил секретарь Совбеза РФ, тогда свыше 10 тыс. бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни в битве за свободу и независимость Монголии. В 2024 году, продолжил он, двум странам предстоит торжественно отметить уже 85-ю годовщину совместной победы.

"Российские и монгольские добровольцы на местах сражений продолжают поиск и захоронение останков героев, отдавших свои жизни в борьбе с нацистами. На фоне развязанной коллективным Западом кампании по фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны, такая работа приобретает особую актуальность. Рассчитываем, что монгольские власти продолжат оказывать содействие российским поисковым отрядам", - подчеркнул Патрушев.