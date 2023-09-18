Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии

На прошедших выборах он набрал 63,14% голосов

АБАКАН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Хакасии Валентин Коновалов вступил в должность руководителя региона, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

"В этот торжественный момент, вступив в должность главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия, я осознаю огромную ответственность перед жителями Хакасии, перед президентом РФ [Владимиром Путиным]", - заявил глава региона после торжественной присяги.

8-10 сентября в Хакасии прошли выборы главы региона. Коновалов, выдвинутый КПРФ, набрал 63,14%.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что высказанные предложения по развитию республики во время предвыборной кампании помогут Коновалову сформировать рабочую команду и учесть наказы и пожелания избирателей. Также Коновалов отметил, что ранее была разработана стратегия развития Хакасии до 2030 года. По словам главы региона, в документе определены приоритеты дальнейшего развития республики - создание комфортных условий для человеческого развития, экологическое благополучие и развитие экономики, не вредящей природе, снижение зависимости от сырьевых производств, развитие инфраструктуры и сохранение культурно-исторического наследия Хакасии.

Коновалов занимает пост главы Хакасии с ноября 2018 года.