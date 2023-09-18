Путин соберет в Великом Новгороде президиум Госсовета

Тема заседания - "О развитии рынка труда в РФ".

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил провести в Великом Новгороде 20-21 сентября расширенное заседание президиума Госсовета. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Тема заседания - "О развитии рынка труда в РФ". Администрации президента РФ и Управлению делами главы государства поручено совместно с ФСО России и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение мероприятия.

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается, как правило, несколько раз в год.