Володин обсудил с главами фракций приоритеты законотворческой повестки

Первое пленарное заседание Госдумы намечено на 19 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии открытия осенней сессии палаты парламента встретился с руководителями политических фракций. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в преддверии открытия сессии, которое состоится 19 сентября, встретился с руководителями политических фракций. Обсуждались приоритеты законотворческой повестки. Также речь шла о проведении больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и подготовке к рассмотрению бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов", - говорится в сообщении.

Осенняя сессия Госдумы началась 5 сентября, однако первые две недели, согласно распорядку работы палаты, были региональными. Первое пленарное заседание Госдумы в рамках осенней сессии намечено на 19 сентября.