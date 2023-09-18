Посол РФ: Россия и Ватикан продолжат "открытый диалог", поддерживая усилия по Украине

По словам Ивана Солтановского, встреча с Папой Франциском прошла в доброжелательной обстановке

ВАТИКАН, 18 сентября. /ТАСС/. Посол России при Святом престоле Иван Солтановский обсудил с Папой Римским Франциском миссию его посланника по украинскому урегулированию главы Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи. Первая личная встреча дипломата с понтификом состоялась 18 сентября после передачи верительных грамот.

По словам посла, встреча с Папой Франциском прошла в доброжелательной обстановке. "Понтифик подтвердил свое уважительное отношение к России, российскому народу, ее культуре и истории. Обсудили, в частности, миссию папского спецпосланника по Украине кардинала Маттео Дзуппи, направленную на решение некоторых гуманитарных вопросов. Высказались в ее поддержку.

"Условились продолжать честный и открытый диалог со Святым престолом, традиционно строящийся на основе взаимного уважения", - сообщил Солтановский ТАСС.

Солтановский был назначен послом 16 мая указом президента РФ Владимира Путина. По совместительству он является представителем РФ при Суверенном Мальтийском ордене, древнейшем католическом ордене.

С 2015 года и до 22 ноября 2022 года Солтановский занимал пост постоянного представителя РФ при Совете Европы (СЕ) в Страсбурге. В прошлом марте генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич было вручено уведомление о выходе России из этой организации на фоне превращения СЕ в "инструмент антироссийской политики".

Ранее сообщалось, что российское посольство при Ватикане способствует процессу обмена пленными между РФ и Украиной. Кроме того, Франциск назначил своим посланником по украинскому урегулированию. В рамках этой миссии, в центре которой, как подчеркивают в Ватикане, находятся гуманитарные вопросы. Католический иерарх уже побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине.

Как сообщил 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, "посланник Ватикана собирается в очередной раз приехать" и в Москве с ним готовы встречаться. В свой первый приезд в конце июня он встречался с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.