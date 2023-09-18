На заседании московского формата обсудят терроризм и наркопреступность в Афганистане

Заседание состоится 29 сентября в Казани

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ключевыми темами заседания московского формата в Казани станут терроризм и наркопреступность в Афганистане, а также вопросы инклюзивности временного правительства талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Обязательно будет, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли на встрече обсуждаться тема неисполнения талибами их обязательств. - Но не только с этим уклоном. Там несколько ключевых вопросов с точки зрения интересов региональных государств, которые и составляют московский формат. Это, конечно, вопрос терроризма и наркопреступности".

"А в части, касающейся самого Афганистана, - это создание этнополитически инклюзивного правительства. Поэтому в этом контексте обязательно будут обсуждаться эти вещи", - сказал дипломат.

Заседание московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе встречи планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросов межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По ее словам, по итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание прошло в ноябре прошлого года.