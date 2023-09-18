В России отметили прогресс на пути к заключению всеобъемлющего соглашения с Ираном

Москва заинтересована в его скорейшем подписании, отметил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Иран достигли прогресса на пути к заключению всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, Москва заинтересована в его скорейшем подписании. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, проект договора в настоящее время согласовывается сторонами. "Прогресс есть. Это обычный процесс, когда готовится такой большой межгосударственный договор. Это абсолютно нормально, когда возникают какие-то пункты в проекте договора, которые требуют согласования", - отметил Кабулов.

"Чем скорее, тем лучше", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках подписания соглашения. Как пояснил дипломат, позиции соглашения в соответствии с его всеобъемлющим характером согласовываются с профильными министерствами и ведомствами каждой страны, на что требуется время.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сообщил, что Москва и Тереган обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, текст документа находится на рассмотрении рабочих групп. В свою очередь иранский посол в Москве Казем Джалали отмечал, что документ охватывает различные сферы двустороннего сотрудничества, в том числе политику, безопасность, культуру и оборону.