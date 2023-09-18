Правительство поддержало наказание для добровольцев за преступления против военной службы

Документ предлагает распространить действие статей УК РФ, которые ранее касались только военнослужащих, на участников добровольческих формирований

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект, распространяющий на участников добровольческих формирований уголовную ответственность за совершение преступлений против военной службы. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу", - отмечается в документе.

Законопроект разработал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Документ предлагает уточнить, что действие статей УК РФ, связанных с преступлениями против военной службы, касается не только военнослужащих, но и добровольцев.

Согласно законопроекту, добровольцы наравне с военнослужащими будут отвечать за дезертирство, самовольное оставление части, добровольную сдачу в плен, умышленное или неосторожное повреждение военного имущества, его утрату. Кроме того, на них распространяется ответственность за совершение преступлений, связанных с неисполнением приказа, сопротивлением начальнику и насильственными действиями в отношении него в ходе военной службы, оскорблением военнослужащих, уклонением от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, нарушением правил несения боевого дежурства, обращения с оружием, правил полетов, вождения и эксплуатации боевых, специальных или транспортных машин.

"Идея законопроекта актуальна и заслуживает внимания. Вместе с тем правовой статус военнослужащих и лиц, пребывающих в добровольческих формированиях, существенно различается, в связи с чем необходимость установления для них равных мер уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы нуждается в дополнительном обосновании", - указывается в проекте отзыва правительства.

В кабмине также отмечают, что нормы УК РФ, в которые законопроектом предлагается внести изменения, "направлены на охрану общественных отношений исключительно в сфере военной службы". Кроме того, напоминают в правительстве, санкции ряда статей УК РФ предусматривают наказания, которые могут быть назначены исключительно военнослужащим, речь идет в том числе об ограничении по военной службе, аресте с отбыванием на гауптвахте, содержании в дисциплинарной воинской части.

"При этом лица, пребывающие в добровольческих формированиях, военную службу не проходят", - подчеркивается в проекте отзыва кабмина. В документе также уточняется, что принятие законопроекта потребует внесения корреспондирующих изменений в федеральный конституционный закон "О военных судах РФ" для определения подсудности дел.