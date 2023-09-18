Главой Молодежного парламента при Госдуме избрали участника СВО Артема Николаева

По его словам, каждый регион России имеет уникальный опыт работы с молодежью

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Доброволец специальной военной операции, член координационного совета "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Артем Николаев избран председателем Молодежного парламента при Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

"Председателем Молодежного парламента при Госдуме стал молодогвардеец, доброволец СВО Артем Николаев", - говорится в сообщении. Согласно регламенту Молодежного парламента, кандидатуру председателя выдвигает зампред Госдумы, который курирует в том числе работу комитета по молодежной политике. Сейчас эту должность занимает Борис Чернышов (ЛДПР). Затем в ходе заседания парламента его члены решают вопрос об избрании председателя.

Николаев на первом заседании Молодежного парламента в Госдуме отметил, что каждый регион России имеет уникальный опыт работы с молодежью, нужно выявлять лучшие практики и создавать условия для их распространения. "Мы не должны оставаться в стороне от вызовов, которые сегодня стоят перед страной. Молодежный парламент - подспорье для депутатов Госдумы. Нам нужно стать не просто экспертами в тех или иных вопросах, а помогать выявлять проблематику "на земле", искать возможные решения и давать развернутые предложения депутатам для законодательной проработки", - сказал он.

Николаев со школьных лет занимается общественной деятельностью, отметили в пресс-службе единороссов. С 2016 по 2022 год он возглавлял Свердловское региональное отделение МГЕР. В 2016 году он был избран председателем Молодежного парламента при Законодательном собрании Свердловской области, возглавлял его до 2018 года. В 2022 году добровольцем ушел на СВО, на протяжении трех месяцев служил в составе подразделения БАРС "Каскад".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что перед Думой стоит задача выстроить через диалог взаимодействие с Молодежным парламентом, встроить его в работу палаты, ее профильных комитетов и фракций.

17 сентября перед первым заседанием обновленного Молодежного парламента в Аносине прошли обучающие семинары для молодых политиков. Лидеры думских фракций, главы профильных комитетов рассказали, как устроена работа Госдумы, как принимаются законы, какую роль играют политические партии в современной России.

Молодежный парламент при Госдуме

Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. По предложению Володина теперь он сформирован на профессиональной основе: в его состав вошли молодые люди, которые уже начали свой путь в политике, побеждали на выборах в региональные и муниципальные парламенты или имеют опыт работы молодежных партийных организациях. Также в Молодежный парламент вошли представители органов студенческого самоуправления из региональных вузов. Всего в составе 292 человека не старше 35 лет.