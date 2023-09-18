18 сентября, 12:44,
обновлено 18 сентября, 13:25
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД РФ выразил надежду на продолжение гуманитарных поставок в Карабах после 18 сентября

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва рассчитывает, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в регионе создаст условия для диалога Баку и Степанакерта

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва ожидает продолжения беспрепятственных гуманитарных поставок жителям Нагорного Карабаха после доставки грузов 18 сентября, РФ рассчитывает, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для диалога Баку и Степанакерта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии российского миротворческого контингента и МИД России в регион одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов. Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных гуманитарных поставок в интересах местного населения. Рассчитываем, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что РФ также рассчитывает на возобновление "ритмичной работы" по реализации комплекса трехсторонних договоренностей по нормализации армяно-азербайджанских отношений. "Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе", - резюмировала дипломат. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация