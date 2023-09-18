Депутаты Ивановской областной думы избрали сенатором Валерия Васильева

Депутаты также единогласно переизбрали председателем областной думы Марину Дмитриеву

ТАСС, 18 сентября. Ивановскую областную думу в Совете Федерации будет представлять Валерий Васильев, который ранее являлся сенатором от исполнительной власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента по итогам первого пленарного заседания облдумы VIII созыва.

"Сенатором Российской Федерации - представителем от Ивановской областной думы - стал Валерий Васильев", - говорится в сообщении.

Кроме этого, депутаты единогласно переизбрали председателем областной думы Марину Дмитриеву, ее заместителями назначены Анатолий Буров, Владимир Гришин, Александр Фомин, Дмитрий Шелякин.

Выборы депутатов регионального парламента проходили с 8 по 10 сентября. По их итогам партия "Единая Россия" заняла 27 мест, представители ЛДПР - два места, КПРФ - одно. Облизбирком признал выборы состоявшимися и действительными. Васильев был избран по единому областному избирательному округу от "Единой России", в понедельник в связи с избранием сенатором его депутатские полномочия были прекращены.

С 29 марта 2011 года по сентябрь 2023 года Васильев являлся сенатором от исполнительной власти региона, в настоящий момент занимает должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Ранее сенатором от Ивановской областной думы был Александр Гусаковский.