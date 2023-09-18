18 сентября, 13:17,
обновлено 18 сентября, 14:02

Собянин отправил правительство Москвы в отставку

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Оно будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный мэром Москвы Сергей Собянин, официально вступивший в должность главы региона, отправил правительство столицы в отставку. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра и правительства города.

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"В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы <…> "О правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства", - значится в документе.

Кроме того, распоряжениями мэра отправлены в отставку руководители органов исполнительной власти, их первые заместители, пресс-секретарь мэра - руководитель пресс-службы правительства Москвы, заместители руководителя аппарата мэра и правительства, а также префекты административных округов.

В понедельник Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, принеся присягу во время церемонии инаугурации в столичном концертном зале "Зарядье". С вступлением в должность его лично поздравили президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который благословил избранного мэра. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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