Избирком выдал удостоверения депутатам Народного совета ЛНР первого созыва

Удостоверения 50 депутатам парламента республики вручила зампредседателя избиркома региона Марианна Сумская

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) выдала удостоверения избранным депутатам Народного совета (парламента) республики. Об этом из зала заседаний парламента региона передает корреспондент ТАСС.

Удостоверения 50 депутатам парламента ЛНР первого созыва вручила зампредседателя избиркома республики Марианна Сумская.

"Постановлением избирательной комиссии Луганской Народной Республики после определения результатов выборов в 2023 году было утверждено, что все 50 кандидатов в депутаты Народного совета стали закономерно депутатами, и сегодня мы переходим к торжественной процедуре вручения удостоверений депутата Народного совета Луганской Народной Республики первого созыва. Это важное событие, так как в первый раз вы стали депутатами Народного совета Луганской Народной Республики уже в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказала Сумская.

Руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов отметил, что депутатов парламента республики ждет "огромный пласт работы", поскольку ЛНР еще только "входит в законодательное поле Российской Федерации". "Есть законодательные акты, которые требуют урегулирования, есть сферы, которые нам необходимо урегулировать. <…> Необходимо усовершенствовать работу с федеральным центром, менять очень большое количество законодательных актов", - сообщил он.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ЛНР голосовали за депутатов Народного совета и муниципалитетов. Партия "Единая Россия" победила на выборах в парламент ЛНР, набрав 74,63% голосов. Ранее Сумская сообщала, что единороссы получили 39 из 50 мест в парламенте республики. Луганское реготделение ЛДПР - пять депутатских мандатов, реготделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два депутатских мандата, реготделение КПРФ - четыре депутатских мандата. Новоизбранному парламенту, согласно конституции ЛНР принятой 30 декабря прошлого года, предстоит избрать нового главу республики.