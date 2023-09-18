Песков сообщил, что Путин и Мишустин проведут обычную рабочую встречу

Беседа пройдет в рабочем режиме без прессы, сообщил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 сентября пообщаются в рабочем режиме без прессы, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин на совещании по проекту бюджета сказал, что "встретится поговорить" с Мишустиным.

"Они общаются почти ежедневно. Это рабочие контакты", - ответил Песков на уточняющий вопрос, будет ли открытой какая-то часть встречи или это регулярное общение президента и премьера, которое проходит без прессы.

Путин на совещании, в частности, отметил, что постоянно обсуждает экономические вопросы с кабмином - "почти каждый день, и с председателем правительства, и с экономическим блоком".