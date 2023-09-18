КПРФ претендует на должность зампреда и глав нескольких комитетов парламента ЛНР

Коммунисты готовы возглавить оборонный комитет, комитеты по СМИ или экологии, сообщил второй секретарь луганского реготделения партии Александр Ермоленко

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Луганское региональное отделение КПРФ по итогам сентябрьских выборов предложит своих кандидатов на должности заместителя председателя и глав нескольких комитетов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил второй секретарь луганского реготделения КПРФ Александр Ермоленко.

"Мы поддерживаем действующего председателя Народного совета, но мы выдвигаем нашего кандидата на должность зампредседателя парламента и предлагать будем <….> как действующая фракция, которая набрала немало процентов голосов и заняла третье место. <…> Готовы возглавить комитеты по медицине, образованию", - сказал Ермоленко. Он добавил, что коммунисты также готовы возглавить оборонный комитет, комитеты по СМИ или экологии.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Партия "Единая Россия" победила на выборах в парламент ЛНР, набрав 74,63% голосов. Ранее зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщала, что единороссы получили 39 из 50 мест в парламенте республики, реготделение ЛДПР - 5 депутатских мандатов, реготделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2, реготделение КПРФ - 4. Новоизбранному парламенту, согласно конституции ЛНР, принятой 30 декабря прошлого года, предстоит избрать нового главу республики.