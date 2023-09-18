Богданов вручил послу Мавритании нагрудный знак "За взаимодействие" МИД России

Замглавы МИД РФ принял посла по случаю завершения его миссии в стране

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов вручил послу Мавритании в Москве Мохамеду Махмуду Дахи нагрудный знак "За взаимодействие" российского дипведомства за личный вклад в развитие отношений двух стран. Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства сообщении по итогам встречи.

"Мохамеду Махмуду Дахи был вручен нагрудный знак "За взаимодействие" Министерства иностранных дел Российской Федерации, которым он награжден за значительный личный вклад в развитие российско-мавританских отношений", - указали в МИД РФ

В дипведомстве также отметили, что в ходе встречи сторонами была подтверждена "нацеленность Москвы и Нуакшота на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-мавританских традиционно дружественных связей, включая поддержание активного политического диалога по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня".

Замглавы МИД РФ принял посла по случаю завершения его миссии в России.