Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Деятельность совета "фактически парализована" по вине западных участников, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия приняла решение о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий, - указали в дипведомстве. - В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР".

Как отметили в МИД РФ, соответствующее послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова направлено главам МИД стран - членов организации, главе евродипломатии Жозепу Боррелю, а также в Международный Баренцев секретариат в городе Киркенес.

"Убеждены, что сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются наши североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах", - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве указали, что "Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере". "Остаемся открытыми для взаимодействия со всеми, кто настроен конструктивно, готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе", - добавили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на протяжении 30 лет совет являлся "полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия", способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере, его устойчивому социально-экономическому развитию, защите окружающей среды, укреплению культурно-гуманитарных связей и контактов между людьми, включая представителей коренных народов.