Путин продлил до конца 2024 года действие контрсанкций

Они касаются продовольственного эмбарго

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил на 2024 год срок действия указа 2014 года об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающих продовольственное эмбарго.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" <...>", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.