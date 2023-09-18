18 сентября, 14:28,
обновлено 18 сентября, 14:39
Ответные санкции РФ

Путин продлил до конца 2024 года действие контрсанкций

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Они касаются продовольственного эмбарго

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил на 2024 год срок действия указа 2014 года об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающих продовольственное эмбарго.

Читайте также
Какие меры принимала Россия в ответ на западные санкции

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" <...>", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтветные санкции РФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация