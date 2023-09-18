МИД РФ сообщил о получении виз США журналистами, сопровождающими Лаврова на ГА ООН

Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее рассказала на полях Восточного экономического форума, что представители российских СМИ на тот момент только прошли собеседование в посольстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Все российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел Сергея Лаврова на неделю высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН, получили визы США, сообщили ТАСС в МИД РФ.

13 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила ТАСС в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что несколько членов российской делегации на Генассамблею ООН получили визы США, журналисты на тот момент только прошли собеседования в посольстве.

"Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Викторовича Лаврова на ГА ООН, получили визы", - сообщили в дипведомстве.

В апреле 2023 года Соединенные Штаты не выдали разрешения на въезд отдельным сотрудникам МИД, а также всем журналистам в составе делегации для участия в Совете Безопасности, где РФ была на тот момент председателем.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как ранее сообщил МИД РФ, Лавров планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.