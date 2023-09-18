ЛДПР выдвинет своих кандидатов на руководящие должности в парламенте ЛНР

Партия претендует на места заместителей спикера парламента и председателей комитетов, сообщил координатор луганского регионального отделения партии Максим Уваров

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. ЛДПР выдвинет своих кандидатов на руководящие должности Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил координатор луганского регионального отделения партии Максим Уваров.

"Будем выдвигать [кандидатов] и на замов [спикера парламента], и на председателей комитетов. Все будет зависеть от конструктивной позиции наших оппонентов. <...> Прогнозировать еще ничего не буду, идут консультации", - сказал он.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября. В ЛНР голосовали за депутатов Народного совета и муниципалитетов. Партия "Единая Россия" победила на выборах в парламент ЛНР, набрав 74,63% голосов. Зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщала, что единороссы получили 39 из 50 мест в парламенте республики, ЛДПР - 5 депутатских мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2 мандата, КПРФ - 4. Новоизбранному парламенту, согласно конституции ЛНР, принятой 30 декабря прошлого года, предстоит избрать нового главу республики.