Путин на год продлил срок госслужбы замсекретаря Совбеза Гребенкину

Предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин еще на год продлил срок государственной службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Александру Гребенкину, которому 13 октября исполнится 69 лет. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2024 года заместителю секретаря Совета безопасности Российской Федерации Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в документе.

Предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом он может быть продлен для госслужащих, замещающих должности определенных категорий, например, для руководителей высшей группы должностей.

Гребенкин работает в аппарате Совета безопасности РФ с 1993 года. С 2016-го является заместителем секретаря Совбеза.