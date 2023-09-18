В Совфеде ждут прихода 26 новых сенаторов по итогам выборов

Ожидается, что еще 24 человека должны подтвердить свои полномочия

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации по итогам сентябрьских выборов может пополниться 26 новыми сенаторами, еще 24, как ожидается, подтвердят свои полномочия. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Предполагается, что у нас будет 26 новых сенаторов, но о конкретных фамилиях можно говорить только тогда, когда состоится официальное решение, то есть выйдет указ губернатора - главы исполнительной власти, либо будет решение законодательного собрания", - сказал сенатор.

"Единственное, что могу сказать, <...> к первому заседанию, которое у нас будет 25 сентября, порядка 15 сенаторов могут уже быть наделены полномочиями. Это не только новые, но и те старые, которые переподтверждаются", - добавил он.

По словам Тимченко, ожидается, что всего подтвердят свои полномочия 24 сенатора. "Мы где-то к середине октября в целом завершим формирование", - добавил он.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.