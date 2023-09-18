Госдума 20 сентября обсудит отмену уведомления СЕ о введении военного положения

Документ внес в ГД 9 августа президент России Владимир Путин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 20 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект, отменяющий необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положений. Такое решение принял Совет Думы, сообщил журналистам первый зампред палаты Александр Жуков.

"20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения", - отметил Жуков.

Документ внес в Госдуму 9 августа президент России Владимир Путин. Изменения предусмотрены в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного и чрезвычайного положений.

Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить только положения об информировании генсекретаря ООН. Кроме того, из закона "О чрезвычайном положении" предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В пояснительной записке к законопроекту указано, что конвенция и ратифицированные протоколы к ней прекратили свое действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года.