Оверчук указал на просчеты США и ЕС в пандемию среди причин неутешительного выполнения ЦУР

Вице-премьер добавил, что Россия, "вопреки давлению, продолжит оставаться ответственным поставщиком продовольствия, удобрений и энергоресурсов"

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что макроэкономические просчеты США и Евросоюза являются причинами неутешительных результатов в выполнении целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите, посвященном ЦУР ООН в Нью-Йорке.

"Согласны с неутешительными оценками Секретариата ООН о прогрессе в достижении ЦУР, - сказал он. - Среди причин сложившейся ситуации видим допущенные США и Европейским союзом просчеты в макроэкономической политике в период пандемии".

Оверчук добавил, что Россия, "вопреки давлению, продолжит оставаться ответственным поставщиком продовольствия, удобрений и энергоресурсов, понимая их важность для развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока".