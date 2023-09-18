18 сентября, 15:49,
обновлено 18 сентября, 16:23
Пандемия COVID-19

Оверчук указал на просчеты США и ЕС в пандемию среди причин неутешительного выполнения ЦУР

Вице-премьер добавил, что Россия, "вопреки давлению, продолжит оставаться ответственным поставщиком продовольствия, удобрений и энергоресурсов"

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что макроэкономические просчеты США и Евросоюза являются причинами неутешительных результатов в выполнении целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите, посвященном ЦУР ООН в Нью-Йорке.

"Согласны с неутешительными оценками Секретариата ООН о прогрессе в достижении ЦУР, - сказал он. - Среди причин сложившейся ситуации видим допущенные США и Европейским союзом просчеты в макроэкономической политике в период пандемии".

Оверчук добавил, что Россия, "вопреки давлению, продолжит оставаться ответственным поставщиком продовольствия, удобрений и энергоресурсов, понимая их важность для развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока". 

Теги:
СШАРоссияПандемия COVID-19Оверчук, Алексей Логвинович
© Информационное агентство ТАСС
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