Лавров заявил, что РФ и КНР успешно координируют действия со странами глобального Юга

Глава МИД РФ указал, что сотрудничество России и Китая имеет важное значение "для обеспечения справедливости в мировых делах"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва и Пекин успешно координируют действия с государствами глобального Юга и добились позитивных результатов в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС), Шанхайской организации сотрудничества и саммита Группы двадцати. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Китая Ван И.

"В последнее время мы весьма и весьма успешно координировали наши действия с другими странами глобального Юга и добились позитивных результатов на Восточноазиатском саммите в Джакарте, на саммите Группы двадцати в Нью-Дели и, конечно, в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - сказал глава МИД РФ.

Министр также указал на то, что сотрудничество РФ и КНР имеет важное значение "для обеспечения справедливости в мировых делах, для обеспечения баланса интересов в тех процессах, которые развиваются по самым разным направлениям".

Восточноазиатский саммит проходил 7 сентября в Джакарте. Встречи в формате ВАС проводятся один раз в год в привязке к осенним мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Россию на саммите представлял Лавров.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели завершился 10 сентября. Лидерам удалось согласовать совместную декларацию, несмотря на расхождения по ряду вопросов, в первую очередь по украинскому конфликту.