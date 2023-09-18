В России завершили внедрение чемпионатов профмастерства в госполитику

РФ стала единственной страной, где завершено внедрение такого подхода, сообщила советник министра просвещения Наталия Золотарева

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Чемпионаты профессионального мастерства в России стали инструментом государственной политики, РФ стала единственной страной, где завершено внедрение такого подхода. Об этом сообщила советник гендиректора Центра просветительских инициатив, советник министра просвещения РФ Наталия Золотарева, выступая на панельной дискуссии "Открытый разговор о будущем среднего профессионального образования в России" на Чемпионате высоких технологий.

"То, что у нас появились отраслевые чемпионаты, это успех. Российская Федерация - единственная в мире сделала чемпионаты инструментом государственной политики. И именно чемпионаты "закрутили маховик" обновления содержания образования, когда ты сравниваешь себя с другими странами и видишь, что 43-е место - последнее, значит, нужно что-то менять. И это был честный "термометр" - где мы сейчас находимся в мировой линейке", - сказала Золотарева.

По ее словам, проведение в регионах России демонстрационного экзамена и введение 50 востребованных специальностей дало возможность "разворачивать систему СПО [среднего профессионального образования] в контекст мировых требований к уровню подготовки".

"Министерство запустило целый ряд проектов, в том числе создание мастерских по самым современным международным стандартам. Сегодня во многих колледжах оборудование порой лучше, чем на предприятиях. Предприятия порой приезжают, говорят: дайте посмотреть, мы себе купим такое же", - пояснила Золотарева.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе инновационного научно-технологического центра "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.