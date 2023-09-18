18 сентября, 17:18

Сенатором от исполнительной власти Москвы вновь стал Владимир Кожин

Он занимает эту должность с 2018 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о наделении полномочиями сенатора - представителя от исполнительного органа государственной власти Москвы Владимира Кожина. Документ опубликован на сайте градоначальника.

"В соответствии с федеральным законом <...> наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в указе.

Кожин занимает эту должность с 2018 года. 

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