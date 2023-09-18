Захарова обратила внимание МУС на условия содержания детей в тюрьмах Люксембурга

Как отметила официальный представитель МИД РФ, по состоянию на 1 июля люксембургская прокуратура завела в отношении малолетних нарушителей на 40% больше дел, чем в тот же период 2022 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание Международного уголовного суда (МУС) на ситуацию с условиями содержания несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях в Люксембурге.

Дипломат рассказала, что западноевропейская пресса пишет о катастрофической ситуации в Люксембурге с условиями содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей, поводом для чего стал доклад Европейского комитета по предупреждению пыток. В документе комитета, как отметила Захарова, говорится о "плачевных условиях" содержания малолетних преступников и о том, что сотрудники тюрем угрожали некоторым подросткам отправкой во взрослые тюрьмы.

"И теперь главный вопрос. Что там МУС думает о преступлениях люксембургской государственной машины в отношении детей?" - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 1 июля 2023 года люксембургская прокуратура завела в отношении малолетних нарушителей на 40% больше дел, чем в тот же период прошлого года. Так никаких тюрем и персонала не хватит. Хотя на этот случай предусмотрена возможность перевода детей и в другие страны. Новая статья люксембургского "экспорта" взамен поставок в Россию сыра?" - добавила Захарова.