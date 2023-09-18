Даванков призвал чиновников по примеру депутатов Думы выбирать российские авто

По мнению депутата, "каждый рубль должен оставаться в стране и идти на развитие" отечественных технологий

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал чиновников всех уровней последовать примеру депутатов и пересесть на отечественные автомобили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Совет Госдумы в понедельник принял решение с 2024 года закреплять за депутатами в избирательных округах только автомобили российского производства. Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, палата уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве, по мере его выбытия только на отечественные марки.

"Чтобы появились полностью российские "Москвичи" и "Лады" по доступным ценам, нужно создать спрос и дать стимул к локализации. Правильно, что мы начали с себя. Теперь нужно, чтобы нашему примеру последовали чиновники на всех уровнях", - считает Даванков.

По мнению депутата, "каждый рубль должен оставаться в стране и идти на развитие" отечественных технологий. "Это лето я провел за рулем "Москвича". Отлично помню, с каким скепсисом люди относились к тому, что чиновники когда-нибудь пересядут на отечественные автомобили. Теперь могу сказать - это вопрос ближайшего будущего", - отметил депутат.