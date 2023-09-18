В посольстве РФ в Швеции напомнили, что все иностранные наемники ВСУ понесут наказание

В ведомстве подчеркнули, что "наемничество - это преступление"

СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. /ТАСС/. Все иностранные наемники, в том числе и шведы, которые решили заработать в ВСУ, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством. Об этом напомнили в посольстве РФ в Швеции, комментируя статью в газете Svenska dagbladet, в которой рассказано о двух воюющих на Украине подданных королевства - Тобиасе Энгквисте и "Торе".

"Сколько раз мы уже объясняли и предупреждали: наемничество - это преступление. Присоединение к бандеровцам преступно вдвойне, - говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства. - Надеемся, что в Швеции, наконец, поймут: все иностранцы, в том числе и шведы, которые решили зарабатывать кровавые деньги киевского режима, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством. Подобная перспектива, полагаем, поумерит пыл и заставит задуматься нынешних или потенциальных "солдат неудачи".

Целью статьи и интервью наемников, пояснили российские дипломаты, является получить побольше пожертвований, поскольку зарплаты иностранцев в ВСУ (15 - 25 тыс. крон или $1,3 - 2,3 тыс.) по шведским меркам невелика.

"Они не стесняются и рассказов об убийствах и захвате в плен российских военнослужащих, - отмечено в комментарии. - Оба упомянутых гражданина - преступники согласно Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. В том, что к ним применимо определение наемника из статьи 1 Конвенции, нас убедили их же собственные откровения: они завербовались в "интернациональный легион", получают денежное вознаграждение и "пожертвования", они не являются гражданами Украины и не выполняют официальных обязанностей от лица шведских вооруженных сил. Иными словами, весь состав преступления налицо".

В посольстве также напомнили и о статье 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой этим шведам грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. "По всей строгости закона они ответят и за совершенные убийства", - подчеркнули в комментарии дипмиссии.