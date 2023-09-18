Лавров и Ван И отметили бесперспективность урегулирования на Украине без участия России

Министр иностранных дел РФ также проинформировал главу МИД КНР об основных итогах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И отметили бесперспективность попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов России и без ее участия в этом процессе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров в Москве.

"Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что стороны отметили близость позиций относительно действий США на международной арене, в том числе имеющих антироссийский и антикитайский характер. "Ван И проинформировал о содержании переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном", - указали в министерстве.

Как информировали на Смоленской площади, руководители внешнеполитических ведомств дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях нестабильной и напряженной внешнеполитической ситуации. "Обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей лидеров России и Китая, тематику контактов на высшем и высоком уровнях, а также подготовку российского участия в предстоящем в октябре в Пекине третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь", - отметили в МИД РФ.

"Состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в ООН, включая проблематику реформы Совета Безопасности. Отмечена важность дальнейшего углубления эффективной координации в рамках ШОС и БРИКС с учетом роста авторитета и представительности этих структур на фоне их расширения, а также в "Группе двадцати", асеаноцентричных объединениях, АТЭС и в других международных форматах", - добавили в российском дипведомстве.

Кроме того, Лавров рассказал Ван И об основных итогах официального визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.