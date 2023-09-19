Николай Патрушев и Ван И проведут консультации по стратегической безопасности

По данным пресс-службы аппарата Совета безопасности России, мероприятие пройдет с участием представителей министерств и ведомств двух стран

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев и член Политбюро, руководитель канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И проведут в Москве российско-китайские консультации по стратегической безопасности.

Как сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ, мероприятие пройдет с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

Помимо этого, секретарь российского Совбеза примет участие в трехсторонних консультациях по безопасности в формате Россия - Китай - Монголия. Китайскую сторону на них представит Ван И, монгольскую - секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр.

Днем ранее Патрушев и его коллега из Монголии в российской столице провели консультации в двустороннем формате. На них обсуждалась ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и совместная борьба Москвы и Улан-Батора с фальсификацией истории. Секретарь СБ РФ на встрече также отмечал, что Россия считает развитие отношений с Монголией одним из приоритетов своей внешней политики в Азии.

Сотрудничество Москвы и Пекина в сфере безопасности

Россия и Китай поддерживают регулярный диалог по вопросам безопасности. Так, в июле этого года на полях прошедшего в Йоханнесбурге заседания курирующих вопросы безопасности высоких представителей стран БРИКС Патрушев и Ван И обсуждали вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия Москвы и Пекина в целях комплексного укрепления безопасности двух стран. Кроме того, на встрече у коллег состоялся и обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мае в Москве проходили российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Тогда на повестке дня были вопросы сотрудничества между надзорными и следственными органами двух стран, а также координация по линии министерств юстиции и специальных служб, в том числе на антитеррористическом направлении.

Последние консультации России и Китая по стратегической безопасности проходили в прошлом сентябре в КНР. Среди тем, которые затрагивались на переговорах, - наращивание контактов Москвы и Пекина в рамках ООН, ШОС и БРИКС, афганская проблематика и военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.