Депутаты планируют рассмотреть в первом чтении президентский законопроект об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии 2023 года. Депутаты намерены рассмотреть в первом чтении президентский законопроект об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, а также обсудить соглашение о совместном обеспечении войск Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Законопроект об установлении памятной даты 30 сентября внес на рассмотрение депутатов президент РФ Владимир Путин. Для этого предлагается дополнить закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

В пояснительной записке указано, что принятие в РФ Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие". Как ранее сообщал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в случае принятия законопроекта в первом чтении депутаты могут проголосовать и за принятие закона в целом.

Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Коллективных сил ОДКБ было внесено на ратификацию в Госдуму президентом РФ 27 июля. Документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения войск ОДКБ "при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки". Соглашение было подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.

Госдума также рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий перечень детских товаров, облагаемых НДС по пониженной до 10% налоговой ставке при их реализации. Речь идет об изделиях, предназначенных для ухода за детьми, удерживающих устройствах для детей в транспортных средствах, а также детской мебели и пеленок. Среди товаров, которые также подпадут под льготную налоговую ставку, - манежи, детские велосипеды, соски, бутылочки для вскармливания, подгузники, детские стулья и стульчики для кормления.

Законопроект направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, говорится в пояснительной записке.

Бюджетный пакет

Осенняя сессия традиционно будет посвящена рассмотрению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также проектов бюджетов внебюджетных фондов на эти же три года и некоторых сопутствующих инициатив, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По закону, напомнил он, бюджетный пакет должен быть внесен в Госдуму до 1 октября, "в октябре же [может быть] рассмотрен в первом чтении Государственной думой, а во втором и третьем чтениях - в ноябре". "Работа над ним в Госдуме предстоит непростая, будем исходить прежде всего из безусловного исполнения в полном объеме всех социальных обязательств перед нашими гражданами. Вместе с тем, нам необходимо обеспечить рост экономики, направить средства на приоритетные отрасли экономики, поддержать малый и средний бизнес", - отметил Жуков.

Кроме того, подчеркнул он, депутаты продолжат работу по поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также жителей новых регионов. "Продолжим работу по реализации послания президента Российской Федерации. Несколько законопроектов находятся на рассмотрении Государственной думы - планируем завершить работу над ними в течение осенней сессии", - сообщил Жуков. По его словам, речь идет, в частности, о новом проекте базового закона "О занятости населения в Российской Федерации".

"В целом в осеннюю сессию депутаты Государственной думы продолжат работу над обеспечением суверенитета нашего государства, укреплением отношений с дружественными странами, поддержку роста экономики, и, конечно же, наших граждан", - резюмировал Жуков.

Планы парламентской оппозиции

Фракция КПРФ намерена в ходе осенней сессии внести на рассмотрение палаты некоторые инициативы, среди которых два проекта базовых законов - новые редакции Трудового и Налогового кодексов, сообщил ТАСС первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. "Кроме того, в ходе осенней сессии мы будем настаивать на обсуждении уже внесенных законодательных инициатив, которые касаются в том числе международной повестки. Это законопроекты о выходе из Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, а также о выходе из Всемирной торговой организации, который находится на рассмотрении палаты уже около пяти лет", - добавил Афонин.

Депутаты фракции ЛДПР в ходе осенней сессии намерены сосредоточиться на системном развитии здравоохранения, разработке мер по привлечению кадров в регионы и расширении мер поддержки молодых медиков. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "Мы считаем, что наши учителя и преподаватели должны получать достойную, и конкурентную зарплату. Молодые семьи должны получить дополнительную поддержку, через расширение программы маткапитала, новых мер поддержки многодетных семей. Пенсионеры должны иметь возможность проходить санаторно-курортное лечение ежегодно. А путешественники по России получать "туристический бонус", - подчеркнул Слуцкий.

Законодательная работа фракции "Справедливая Россия - За правду" в осеннюю сессию будет ориентирована на усиление мер поддержки граждан и борьбу с социально-экономическими проблемами, сообщил ТАСС председатель партии Сергей Миронов. По его словам, на эти цели направлены приоритетные для фракции СРЗП в Думе законопроекты. "Так, один из них нацелен на борьбу с ростом цен. Мы предлагаем снизить НДС на основные продукты питания, лекарства, детские товары до 5%, что приведет и к снижению розничной стоимости", - отметил Миронов. Кроме того, по его словам, будет уделяться "повышенное внимание" вопросам, направленным на решение демографических проблем и поддержку семей с детьми, а также темам регулирования миграционной политики.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в свою очередь назвал приоритетом фракции в осеннюю сессию защиту прав предпринимателей. "Ожидаем первого чтения наших новых инициатив для предпринимателей, среди которых - законопроект о распространении мер господдержки для IT на ИП, а также законопроект, который уменьшит налог организаций на прибыль в виде грантов от институтов инновационного развития", - сказал Нечаев ТАСС. Также, по его словам, будет продолжена работа по законопроекту, "который смягчает экономические статьи Уголовного кодекса РФ". Речь идет об инициативе, которая вводит индексацию размеров крупного и особо крупного ущерба по ряду экономических составов преступлений. В первом чтении Госдума приняла законопроект в мае.