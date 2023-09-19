Полянский заявил, что большей части мирового сообщества нужен мир на Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН отметил, что есть причины, которые должны быть устранены, чтобы добиться долгосрочного урегулирования конфликта

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Значительной части мирового сообщества нужен мир на Украине, а не ослабление России, чего хотят западные страны. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Сам [президент Украины Владимир] Зеленский, безусловно, поучаствует в этом шоу (заседании СБ ООН по Украине 20 сентября - прим. ТАСС), попробует сыграть в нем главную роль, - сказал дипломат. - Но это не изменит реальности, в которой мы живем, реальность эта связана с тем, что значительная часть членов международного сообщества, все более значительная, понимает, что украинский кризис носит комплексный характер и есть целый ряд причин, которые должны быть устранены, чтобы добиться долгосрочного урегулирования".

По его словам, "им нужен мир на Украине, а не нанесение ущерба и ослабление России, как это нужно западным государствам".