19 сентября, 00:02

Полянский заявил, что большей части мирового сообщества нужен мир на Украине

AP Photo/ Eduardo Munoz Alvarez
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo/ Eduardo Munoz Alvarez

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН отметил, что есть причины, которые должны быть устранены, чтобы добиться долгосрочного урегулирования конфликта

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Значительной части мирового сообщества нужен мир на Украине, а не ослабление России, чего хотят западные страны. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Сам [президент Украины Владимир] Зеленский, безусловно, поучаствует в этом шоу (заседании СБ ООН по Украине 20 сентября - прим. ТАСС), попробует сыграть в нем главную роль, - сказал дипломат. - Но это не изменит реальности, в которой мы живем, реальность эта связана с тем, что значительная часть членов международного сообщества, все более значительная, понимает, что украинский кризис носит комплексный характер и есть целый ряд причин, которые должны быть устранены, чтобы добиться долгосрочного урегулирования".

По его словам, "им нужен мир на Украине, а не нанесение ущерба и ослабление России, как это нужно западным государствам". 

Теги:
УкраинаРоссияГенассамблея ООНЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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