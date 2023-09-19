19 сентября, 00:12,
обновлено 19 сентября, 01:15

Полянский: результатов от заседания СБ ООН по Украине с участием Зеленского будет мало

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций считает, что киевский режим настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Результатов от заседания Совета Безопасности ООН 20 сентября с участием президента Украины Владимира Зеленского будет очень мало. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Западники будут продвигать на этом заседании 20 сентября свою позицию о том, что надо наказать Россию, что единственным решением украинского кризиса может быть по факту капитуляция России. Наверное, даже будут продвигать и мирный план Зеленского в той или иной степени, хотя в последнее время они делают это все менее активно. Сам Зеленский, безусловно, поучаствует в этом шоу, попробует сыграть в нем главную роль", - отметил Полянский.

"Но это не изменит реальности, в которой мы живем. Реальность эта связана с тем, что значительная часть членов международного сообщества, все более значительная, понимает, что украинский кризис носит комплексный характер и что есть целый ряд причин, которые должны быть устранены, чтобы добиться долгосрочного урегулирования", - заявил он. "Им нужен мир на Украине, а не нанесение ущерба и ослабление России, как это нужно западным государствам, - подчеркнул собеседник агентства. - Поэтому здесь и будет такая борьба нарративов. Я уверен, что у нас будет очень мощное выступление, в котором будут расставлены все необходимые акценты по поводу украинского урегулирования и по поводу действий Запада". "С их точки зрения (Украины и западных стран - прим. ТАСС), все будет, конечно же, предсказуемо, поэтому, действительно, результатов от этого заседания будет очень мало, за исключением того, что мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов", - отметил Полянский.

Любое заседание Совбеза "важно хотя бы потому, что нам удается обменяться позициями по каким-то вопросам", но если это заседание открытое, "то там все говорят по заранее заготовленным позициям, а какого-то продуктивного диалога на них не получается", сказал дипломат. "Тем более в данном случае, когда заседание, очевидно, будет очень политизированным и раскрученным в СМИ, в отношении него будут серьезные ожидания, а степень конфронтационности будет очень высокая со стороны наших бывших западных партнеров и, конечно же, украинцев", - подчеркнул Полянский. 

Теги:
УкраинаРоссияГенассамблея ООНЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация