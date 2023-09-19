Полянский: результатов от заседания СБ ООН по Украине с участием Зеленского будет мало

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций считает, что киевский режим настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Результатов от заседания Совета Безопасности ООН 20 сентября с участием президента Украины Владимира Зеленского будет очень мало. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Западники будут продвигать на этом заседании 20 сентября свою позицию о том, что надо наказать Россию, что единственным решением украинского кризиса может быть по факту капитуляция России. Наверное, даже будут продвигать и мирный план Зеленского в той или иной степени, хотя в последнее время они делают это все менее активно. Сам Зеленский, безусловно, поучаствует в этом шоу, попробует сыграть в нем главную роль", - отметил Полянский.

"Но это не изменит реальности, в которой мы живем. Реальность эта связана с тем, что значительная часть членов международного сообщества, все более значительная, понимает, что украинский кризис носит комплексный характер и что есть целый ряд причин, которые должны быть устранены, чтобы добиться долгосрочного урегулирования", - заявил он. "Им нужен мир на Украине, а не нанесение ущерба и ослабление России, как это нужно западным государствам, - подчеркнул собеседник агентства. - Поэтому здесь и будет такая борьба нарративов. Я уверен, что у нас будет очень мощное выступление, в котором будут расставлены все необходимые акценты по поводу украинского урегулирования и по поводу действий Запада". "С их точки зрения (Украины и западных стран - прим. ТАСС), все будет, конечно же, предсказуемо, поэтому, действительно, результатов от этого заседания будет очень мало, за исключением того, что мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов", - отметил Полянский.

Любое заседание Совбеза "важно хотя бы потому, что нам удается обменяться позициями по каким-то вопросам", но если это заседание открытое, "то там все говорят по заранее заготовленным позициям, а какого-то продуктивного диалога на них не получается", сказал дипломат. "Тем более в данном случае, когда заседание, очевидно, будет очень политизированным и раскрученным в СМИ, в отношении него будут серьезные ожидания, а степень конфронтационности будет очень высокая со стороны наших бывших западных партнеров и, конечно же, украинцев", - подчеркнул Полянский.