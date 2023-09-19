Полянский: многие страны понимают, что поставки Киеву оружия мешают миру на Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН отметил, что западные государства "предпочли бы ограничиваться продвижением тех фактов, которые, как они считают, неудобны" для России

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Многие страны осознают тот факт, что поставки западными странами оружия киевским властям мешают достижению мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Если вы сейчас посмотрите на выступления в ходе созываемых нами заседаний по этой теме, вы увидите, что очень многие называют поставки западного оружия фактором, который препятствует достижению мирного урегулирования на Украине или вокруг Украины, как бы кто к этому ни подходил, - сказал Полянский. - В любом случае очевидно, что подпитка оружием, его направление в конфликтную зону в тех условиях, когда понятно, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского уже фактически исчерпал собственные ресурсы и держится только благодаря западной помощи, конечно все понимают, что это не способствует приближению мира в данной ситуации, а именно в мире заинтересована подавляющая часть членов ООН".

Российский дипломат отметил, что западным государствам "очень не нравятся поднимаемые новые сюжеты" по поставкам оружия, и они "предпочли бы ограничиваться продвижением тех фактов, которые, как они считают, неудобны" для России и которые "в значительной степени представляют собой фейки и то, что по-английски называется wishful thinking, то есть выдавание желаемого за действительное". "Если оставить за скобками США и их сателлитов, которые действуют на основании блоковой дисциплины, то как раз и получится, что те, кто выступают вне этого блока, высказывают в той или иной степени обеспокоенность в данных сценариях, и фактор поставок западного оружия становится все более и более осязаемым элементом этой обеспокоенности", - резюмировал он.