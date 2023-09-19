Полянский: глобальный Юг не поддерживает попытки вытеснить Россию и КНР с мировой арены

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что значительная часть глобального Юга выступает за укрепление Устава Организации Объединенных Наций

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Страны глобального Юга не поддерживают концепцию Запада по вытеснению России и Китая за скобки международного порядка. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Дело в том, что отправная точка для многосторонности у нас с западниками разная. Мы говорим об укреплении Устава ООН, о подлинной многосторонности, когда нет доминирования какого-либо государства, когда никто не навязывает другим свою позицию, как это делают Соединенные Штаты в последние десятилетия, - отметил Полянский, отвечая на вопрос, придерживаются ли западные страны в ООН обеспечения многосторонности. - Они говорят о многосторонности в рамках своего пресловутого «порядка, основанного на правилах», где правила формируют они сами".

"Если взять за основу их логику, тогда многосторонность подразумевает вытеснение «неправильных» с их точки зрения государств - России и Китая - за скобки международного порядка, и поэтому они продвигают именно эту концепцию, - сказал первый зампостпреда РФ. - Но совершенно очевидно, что эта концепция не пользуется популярностью, мягко говоря, у значительной части глобального Юга, и как раз они поддерживают вопросы укрепления Устава ООН".