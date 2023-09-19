Орлов вступил в должность губернатора Амурской области

На прошедших выборах он набрал 82,38% голосов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Церемония вступления в должность губернатора Амурской области по итогам выборов состоялась в Амурском областном театре драмы. Действующий глава региона Василий Орлов принес присягу, передает корреспондент ТАСС.

"Вступая в должность губернатора Амурской области, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы Амурской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить на процветание региона и благополучие его жителей", - произнес Орлов слова клятвы на церемонии.

Выборы губернатора Амурской области проходили с 8 по 10 сентября. Явка составила 38,74%, Орлов, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 82,38% голосов (проголосовали 192 134 избирателя).

Орлов руководит Амурской областью с мая 2018 года, когда был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года он победил на выборах, набрав 55,6% голосов (108,2 тыс. голосов).