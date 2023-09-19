Ведерникова избрали спикером Иркутского заксобрания

За него проголосовали 42 депутата из 45

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты нового созыва законодательного собрания Иркутской области, избранного по результатам выборов 8-10 сентября, на первой сессии выбрали спикером парламента единоросса Александра Ведерникова, который был председателем предыдущего состава.

"Протокол счетной комиссии утвержден. Председателем законодательного собрания Иркутской области четвертого созыва по итогам тайного голосования избран Ведерников Александр Викторович", - сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, который вел заседание до избрания спикера.

На пост спикера была предложена только кандидатура Ведерникова. За него проголосовали 42 депутата из 45.

Выборы в законодательное собрание Иркутской области проходили 8-10 сентября. "Единая Россия" с результатом 54,6% заняла первое место и получила большинство в парламенте. На втором КПРФ - 15,47%, на третьем ЛДПР - 9,62%. "Новые люди" набрали 7,34%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,06% голосов. У Российской партии свободы и справедливости - 1,33%, у "Гражданской платформы" - 0,98%. Кроме того, из 22 одномандатных округов единороссы победили в 21-м, в одном округе прошел кандидат партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В соответствии с законодательством Иркутской области в парламент региона прошли партии, набравшие более 5% голосов.

Явка составила 24,22%. На предыдущих выборах в заксобрание в 2018 году она была 26,33%, а лидировала тогда КПРФ с результатом 33,94% голосов, у "Единой России" с 27,83% было второе место.