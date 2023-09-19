Мэр Абакана отказался от мандата депутата горсовета

Всего от "Единой России", список которой возглавил Алексей Лемин, в новый состав городского совета вошли 22 человека

ТАСС, 19 сентября. Мэр Абакана Алексей Лемин, возглавлявший список "Единой России" на выборах в горсовет, отказался от мандата муниципального депутата. Место депутата досталось шеф-редактору рекламного агентства "Медведь" Александру Тимофееву, сообщила председатель городской избирательной комиссии Маргарита Лавриненко.

"Мандат Лемина перешел Тимофееву", - сказала она, отметив, что в "Единой России" от депутатского статуса также отказалась директор ФОК "Тепсей" Елена Злобина, ее место займет директор "Абаканских электрических сетей" Алексей Ханин. В КПРФ от места депутата горсовета отказался лидер предвыборного списка Олег Иванов, избранный в верховный совет республики. Мандат достался депутату горсовета предыдущего созыва Евгению Панкову. Ранее от депутатского места в горсовете Абакана отказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его мандат передали безработной Анне Котченко.

Городской совет Абакана избирался с 8 по 10 сентября. В новый состав вошли 22 человека от "Единой России", 5 от КПРФ, еще по 1 мандату досталось "Справедливой России - За правду" и ЛДПР.

В республике также выбрали главу региона (наибольшее количество голосов набрал действующий руководитель Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ) и верховный совет, где "Единая Россия" получила 34 места из 50.