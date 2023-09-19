Котюков вступил в должность губернатора после победы на выборах главы Красноярского края

На выборах он получил более 70% голосов избирателей

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Михаил Котюков, победивший на выборах губернатора Красноярского края, официально вступил в должность. Торжественная церемония состоялась в Красноярской филармонии, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Красноярского края и законы Красноярского края. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Красноярского края", - сказал Котюков, принимая присягу.

Церемония прошла в присутствии депутатов Заксобрания Красноярского края, судей регионального суда, глав муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов.

Главу региона поздравили полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, председатель заксобрания региона Алексей Додатко.

В конце апреля 2023 года замминистра финансов России 46-летний Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента России Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне. 8-10 сентября Котюков был избран губернатором края, получив более 70% голосов.