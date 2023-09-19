Адвокат Олег Земцов станет сенатором от правительства Хакасии

По данным руководителя пресс-службы главы и правительства республики Яны Тамаровской, он сменит Валерия Усатюка

ТАСС, 19 сентября. Адвокат Олег Земцов, избранный в Верховный совет Хакасии от КПРФ, сменит в Совете Федерации 75-летнего Валерия Усатюка, представлявшего исполнительную власть республики в верхней палате российского парламента. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы главы и правительства республики Яна Тамаровская.

Усатюк был членом СФ от Хакасии с 2018 года, когда главой региона избрали Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ.

"Представлять Хакасию в Совете Федерации будет Земцов Олег Александрович, глава республики принял такое решение", - сказала Тамаровская.

По итогам выборов в сентябре 2023 года главой республики был повторно избран Коновалов. При регистрации в качестве кандидата Коновалов предложил трех кандидатов в Совет Федерации: Усатюка, Земцова и своего советника - участника специальной военной операции Игоря Мамонтова.

На выборах в Верховный совет Хакасии, проходивших одновременно с выборами главы региона, 46-летний Земцов занимал четвертое место в общереспубликанском списке КПРФ и был избран депутатом верховного совета республики.